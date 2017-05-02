Как живут питомцы "фабрики смерти" в Вешняках спустя год после спасения

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Ровно год прошёл с тех пор, как волонтёрам удалось вызволить животных из приюта "Бано-ЭКО", который был настоящим концлагерем для кошек и собак. Страшные подробности, рассказанные в телевизионных репортажах, поразили зрителей до глубины души. Как сейчас живут спасенные питомцы — в репортаже "ТВ Центра".

Сейчас на месте приюта "Бано-ЭКО" в Вешняках голое поле. Но те, кто год назад буквально штурмом брал заведение, превратившееся в концлагерь для животных, собрались здесь, чтобы напомнить обществу: такого повториться больше не должно. Только на территории приюта полицейские насчитали более 40 трупов животных. В окрестностях волонтеры обнаружили еще несколько сотен, передает "ТВ Центр".

Год назад на это место прибыли несколько сотен зоозащитников, но охрана никого не пускала внутрь. Когда волонтерам удалось все-таки ворваться на территорию, они увидели настоящую фабрику смерти. В вольерах еле живые от голода и болезней животные лежали рядом с уже погибшими. В мешках с трупами из последних сил пытались подавать признаки жизни умирающие кошки и собаки. Екатерина Петрова помимо жуткого запаха фекалий и кишащих паразитами животных до сих пор с содроганием вспоминает еще один — запах смерти.

"Оттуда шел прямо такой мороз. Я даже не знаю, как это описать, на каком-то другом уровне. Это жутко. Этот запах, морозящий холод, такой смертный, отвратительный", - вспоминает Петрова.

Когда к делу подключились полиция и прокуратура, и было принято решение отдавать животных волонтерам, те в спешке хватали всех, кого могли поймать, ведь животные были просто одичавшие и обезумевшие от голода. Расцарапанная и покусанная Катя вышла из приюта с тремя взрослыми кошками. Вес каждой — не более килограмма. Девушка думала, не выживут, но все-таки привезла животных на временную передержку Ольге Мишиной. О том, какими были коты Семен и Ричард и кошка Доминошка, сейчас напоминают только фотографии. Первое время они даже не понимали, что перед ними пища, которую наконец-то можно есть. От человека ожидали только побоев.

"Безысходность полная. Я не знаю, как вот таких вот гордых животных можно довести до такого состояния, чтобы глаза такие были, я не знаю. Это просто, на них очень тяжело было смотреть. Я один вечер плакала даже", - говорит Ольга Мишина.

Рыжий Семен прибавил в весе 6 килограммов и теперь живет в новом доме. Доминошка погибла от полученной еще в приюте, но дремавшей долгое время инфекции. Черный Ричард оброс шелковистой шерстью и продолжает ждать человека, который станет ему любящим хозяином.

Лилия Сабирова прежде чем забрать собаку, выжившую в приюте "Бано-Эко", первое время просто приезжала к ней в гости на временную передержку. Травмированное и физически и психологически животное сначала неохотно подпускало девушку к себе.

"У нее было очень много открытых ран, было много каких-то неаккуратных швов наложено, гноились глаза, все было в печальном состоянии. Она сначала налетала на еду — боялась, что ей ничего не достанется. Также она ныкалась под диван, боялась всего абсолютно, каждого шороха", - говорит Сабирова.

Сейчас Незабудка — так назвали собаку — полностью признала новую хозяйку. Вчерашний забитый приютский пес понимает команды и радуется жизни в новом доме.

Всего из "Бано-ЭКО" вывезли около 600 животных. Значительную часть забрал Кожуховский муниципальный приют. Щенка Марусю привезли вместе с братом, который через день умер от инфекции. Марусю врачам удалось вытащить с того света. Сейчас собаке полтора года. Всего в Кожуховском приюте остаются около 40 "вешняковских" собак.

С организацией "Бано-ЭКО "' город расторг контракты на управление муниципальными приютами, но в ее ведении остаются частные заведения. Возбуждены уголовные и административные дела. Зоозащитники надеются, что они будут доведены до суда.

Лилия Акиньшина, Алексей Комаров, Павел Дорофеев. "ТВ Центр".