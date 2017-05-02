Дорожки Воробьевых гор и Кунцева освободились от воды после подтопления

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Пешеходные дорожки в районе набережных в Кунцево и на Воробьевых горах свободны от воды.

В Москве затопило пешеходные дорожки в Кунцеве и на Воробьевых горах в районе набережных. Об этом сообщает "ТВ Центр". В некоторых местах о тротуарах сейчас напоминает лишь забор. Причиной произошедшего стали дожди, которые шли в Москве в течение прошлой недели. С Рублёвской плотины в плановом порядке осуществляется сброс лишней воды, через девятый гидроузел она поступает в реку. Специалисты успокаивают - ситуация находится под полным контролем, и уже скоро уровень воды снизится. Угрозы жилым домам и инфраструктуре нет.