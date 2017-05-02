Мошенники похитили более 50 тысяч рублей у экс-участницы Comedy Woman

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Бывшая участница шоу Comedy Woman Наталия Коптель (в девичестве Медведева) потеряла 56 тысяч рублей, став жертвой мошенников. Актриса 13 марта заказала пару обуви через соцсеть Instagram, однако до сих пор не получила свои туфли. Списанные с ее карты деньги также не вернулись. Полиция проводит проверку по данному факту.

Бывшая участница шоу Comedy Woman Наталия Коптель (Медведева) отдала мошенникам 56 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Актриса обратилась в полицию. По ее словам, 13 марта она заказала пару обуви в соцсети Instagram и перевела на карту продавца около 56 тысяч рублей.

"До настоящего времени заказ так и не был доставлен, а деньги потерпевшей так и не вернули", - сообщил источник.

По его словам, полиция проводит проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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