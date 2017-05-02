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Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Сочи. Во вторник у нее запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить, в частности, урегулирование украинского кризиса и соблюдение минских договоренностей.

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи. Об этом сообщил ТАСС. Как отметило агентство, Меркель не была в России около двух лет.

Планируется, что во вторник у канцлера состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Основной темой встречи станет украинский кризис и выполнение минских договоренностей. Однако формальным поводом для приезда Меркель в Россию стала подготовка к саммиту G20, который состоится в Гамбурге в июле.

Стороны также планируют обсудить вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование. Также Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения России и Германии.

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