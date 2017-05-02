Путин и Меркель обсуждают Украину и Сирию

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Украинский кризис и ситуация в Сирии станут главными темами переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель, которые проходят во вторник в Сочи. Президент принял немецкую делегацию в резиденции "Бочаров ручей".

Владимир Путин в Сочи проводит переговоры с Ангелой Меркель. Как сообщает "ТВ Центр", президент России и канцлер Германии обсуждают сразу несколько важных тем — это украинский кризис, выполнение минских договорённостей, а также борьба с международным терроризмом. Особое внимание уделено взаимоотношениям Москвы и Берлина в различных сферах. Визит канцлера проходит в преддверии саммита "Большой двадцатки". Он состоится в июле в Гамбурге. В беседе с Владимиром Путиным Меркель назвала Россию важным партнером G-20.

Владимир Путин: "Большое спасибо, что сочли возможным приехать к нам и проинформировать о том, как идет подготовка к саммиту "Большой двадцатки" в Гамбурге. Мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам, имею ввиду Украину и Сирию и может быть другие какие-то регионы".

Ангела Меркель: "Мы с вами поговорим о международных делах. Эта ситуации на Украине, в Сирии и Ливии. А также будем налаживать двусторонние отношения".