В Киеве прогремел взрыв на территории учебного заведения

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Взрыв прогремел на территории одного из учебных заведений украинской столицы. По предварительным данным, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Национальная полиция Украины расследует взрыв, который произошел 1 мая вечером на территории одного из киевских учебных заведений. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.

Осколками повреждена стена здания. "Изъяты остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось", - приводит "МИР 24" сообщение Нацполиции Украины.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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