В Киеве прогремел взрыв на территории учебного заведения
Взрыв прогремел на территории одного из учебных заведений украинской столицы. По предварительным данным, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Национальная полиция Украины расследует взрыв, который произошел 1 мая вечером на территории одного из киевских учебных заведений. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.
Осколками повреждена стена здания. "Изъяты остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось", - приводит "МИР 24" сообщение Нацполиции Украины.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Читайте также:
Украинские вандалы в шестой раз осквернили могилу жертв Холокоста
Глава Генштаба России обвинил Европу в военной помощи Украине