Ученые: яд морских улиток может помочь при диабете и раке

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По данным индийских ученых, яд морских улиток может помогать людям при разных тяжелых заболеваниях. В частности, при диабете и онкологических заболеваниях. В результате исследований выяснилось, что особым лечебным свойством обладают пептиды, которые хранятся в яде моллюсков.

Индийские ученые открыли уникальное свойство яда морских улиток. По их данным, он может помогать людям при разных тяжелых заболеваниях, в частности, при диабете и онкологических заболеваниях. Об этом сообщает "Русская планета".

В результате исследований выяснилось, что особым лечебным свойством обладают пептиды, которые хранятся в яде моллюсков. Эти ферменты улитки используют для охоты на мелких рыб.

В скором времени пептиды будут проходит дополнительную проверку и затем, если данные подтвердятся, то на основе этого яда ученые начнут создавать лекарства, которые могут стать большим прорывом в медицине.

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