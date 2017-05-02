Эрдоган надеется на новую эру в Сирии и Ираке после встреч с Путиным и Трампом

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Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется начать новую эру в Сирии и Ираке после встреч с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры с российским президентом у Эрдогана запланированы на 3 мая, с Трампом - на 16-17 мая.

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает начать новую эру в Сирии и Ираке после того, как встретится с лидерами России и США. Об этом сообщило агентство Reuters.

"16 мая я еду в США, 3 мая встречаюсь с Путиным, мы обсудим операции в Ракке и Манбидже. После переговоров с Путиным и Трампом, надеюсь, начнется новая эра в урегулировании ситуации в Сирии и Ираке", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул также, что его страна не позволит курдским вооруженным группам достичь своих целей на севере Сирии.

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