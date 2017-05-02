На празднование юбилея Киркорова потрачено 40 миллионов рублей

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В 40 миллионов рублей обошлось празднование юбилея певцу Филиппу Киркорову. В частности, пригласительные билеты стоили пять миллионов, а праздничный стол - 15 миллионов рублей.

Знаменитый певец Филипп Киркоров потратил около 40 миллионов рублей на празднование своего 50-летнего юбилея. Об этом пишет "Ридус".

По словам исполнителя, только пригласительные билеты обошлись ему в пять миллионов рублей. Праздничный стол стоил ему 15 миллионов.

Однако для артиста такая сумма не стала шокирующей. Гости подарили ему множество подарков. Вывозить их с торжества пришлось грузовиками.

В воскресенье, когда артисту исполнялось 50 лет, президент России Владимир Путин наградил его Орденом Почета "за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность". Также глава государства направил ему телеграмму с поздравлением в честь 50-летия.