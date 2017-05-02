Роскомнадзор заблокировал сайты мессенджеров Line и BlackBerry

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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Сервисы отказались предоставлять российским властям данные о своих пользователях.

Роскомнадзор заблокировал сайты мессенджеров BlackBerry, Line, Imo.im и чата Vchat. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сервисы внесли в реестр после того, как их владельцы отказались предоставлять российским властям данные о пользователях и их активности в сервисах.

Таким образом, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов непосредственно порталы мессенджеров, а также их IP-адреса.

Ранее был заблокирован сайт онлайн-рации Zello. Сервис отказался соблюдать правила для организаторов распространения информации.

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