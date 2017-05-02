Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Подмосковье

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ДТП с участием маршрутки произошло на трассе М-2 в Подмосковье. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с транспортным средством дорожных рабочих. В результате погибли двое. Еще семь человек пострадали.

Два человека погибли, еще семь пострадали из-за ДТП с маршруткой на 76 километре трассы М-2 в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Московской области.

Среди погибших – водитель микроавтобуса. Трагедия произошла из-за столкновения маршрутки с транспортным средством дорожных рабочих. Трое из них пострадали. Их, как и людей, получивших повреждения в маршрутке, отправили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.