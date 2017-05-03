11:22, 03 мая 2017

Какие дома придут на смену "хрущевкам" в Москве. Фотогалерея

В Москве стартовала программа реновации жилого фонда. В список домов, которые могут пойти под снос в случае согласия жителей, включены 4,5 тысячи домов в почти 90 районах столицы. На смену ветхим "пятиэтажкам" придут дома нового поколения. Это будет качественное жилье, построенное с использованием энергосберегающих и самых современных инженерных технологий. Предоставлять квартиры будут уже с ремонтом. Какое жилье получат москвичи вместо устаревших "хрущевок" — в фотогалерее TVC.RU.

Теги:  Москва  собянин  путин  жилье  строительство  фотография  хрущевки

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