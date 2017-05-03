Какие дома придут на смену "хрущевкам" в Москве. Фотогалерея

В Москве стартовала программа реновации жилого фонда. В список домов, которые могут пойти под снос в случае согласия жителей, включены 4,5 тысячи домов в почти 90 районах столицы. На смену ветхим "пятиэтажкам" придут дома нового поколения. Это будет качественное жилье, построенное с использованием энергосберегающих и самых современных инженерных технологий. Предоставлять квартиры будут уже с ремонтом. Какое жилье получат москвичи вместо устаревших "хрущевок" — в фотогалерее TVC.RU.

В начале 2017 года президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все "хрущевки" в столице, а на их месте построить новые дома. По словам московского градоначальника, всего в рамках программы реновации планируется снести порядка 4,5 тысячи зданий. Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади

Фото: © TVC.RU В начале 2017 года президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все "хрущевки" в столице, а на их месте построить новые дома. По словам московского градоначальника, всего в рамках программы реновации планируется снести порядка 4,5 тысячи зданий. Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади

Фото: © TVC.RU При этом москвичи смогут принять решение об отказе от участия в программе реновации на общем собрании. Кроме того, 15 мая начнется онлайн- и оффлайн-голосование по конкретным адресам. Свое мнение можно выразить в Центрах госуслуг "Мои документы", а также на портале "Активный гражданин", пройдя специальную процедуру идентификации. Согласно проведенному опросу, 81% москвичей поддерживают программу реновации

Фото: © TVC.RU При этом москвичи смогут принять решение об отказе от участия в программе реновации на общем собрании. Кроме того, 15 мая начнется онлайн- и оффлайн-голосование по конкретным адресам. Свое мнение можно выразить в Центрах госуслуг "Мои документы", а также на портале "Активный гражданин", пройдя специальную процедуру идентификации. Согласно проведенному опросу, 81% москвичей поддерживают программу реновации

Фото: © TVC.RU На смену ветхим пятиэтажкам придут монолитные и панельные дома нового поколения. Это будет качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий

Фото: © TVC.RU На смену ветхим пятиэтажкам придут монолитные и панельные дома нового поколения. Это будет качественное жилье, построенное по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий

Фото: © TVC.RU В каждом доме будут просторные комфортные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам

Фото: © TVC.RU В каждом доме будут просторные комфортные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам

Фото: © TVC.RU Новые проекты позволяют возводить дома разных уровней, этажности и конфигураций. Современные панели - трехслойные, энергоэффективные, с возможностью внутренней свободной планировки, с лифтами, которые опускаются до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам

Фото: © TVC.RU Новые проекты позволяют возводить дома разных уровней, этажности и конфигураций. Современные панели - трехслойные, энергоэффективные, с возможностью внутренней свободной планировки, с лифтами, которые опускаются до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам

Фото: © TVC.RU В домах учтены повышенные меры безопасности. В них устанавливаются видеокамеры, круглосуточно фиксирующие все происходящее

Фото: © TVC.RU В домах учтены повышенные меры безопасности. В них устанавливаются видеокамеры, круглосуточно фиксирующие все происходящее

Фото: © TVC.RU Подъезды оснащаются низкими порогами и заездными пандусами. Керамическая плитка на полу холлов обеспечивает чистоту подъездов, а энергосберегающее освещение - экономию при пользовании коммунальными услугами

Фото: © TVC.RU Подъезды оснащаются низкими порогами и заездными пандусами. Керамическая плитка на полу холлов обеспечивает чистоту подъездов, а энергосберегающее освещение - экономию при пользовании коммунальными услугами

Фото: © TVC.RU В домах устанавливают современные почтовые ящики, домофон, грузовые и пассажирские высокоскоростные лифты. Каждое здание оборудовано современными инженерными системами, которые гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества

Фото: © TVC.RU В домах устанавливают современные почтовые ящики, домофон, грузовые и пассажирские высокоскоростные лифты. Каждое здание оборудовано современными инженерными системами, которые гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества

Фото: © TVC.RU В новых домах установят систему, которая автоматически сможет контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Тепло будет регулироваться с помощью энергоэффективных батарей

Фото: © TVC.RU В новых домах установят систему, которая автоматически сможет контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Тепло будет регулироваться с помощью энергоэффективных батарей

Фото: © TVC.RU Показания с приборов учета воды и электроэнергии будут передаваться автоматически с индивидуальных приборов в квартирах.

Фото: © TVC.RU Показания с приборов учета воды и электроэнергии будут передаваться автоматически с индивидуальных приборов в квартирах.

Фото: © TVC.RU В помещениях будут установлены пластиковые окна, защищающие от пыли и шума. В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия, также фасадные корзины для установки кондиционеров. Балконы оборудуют стеклопакетами, а на полу положат керамическую плитку

Фото: © TVC.RU В помещениях будут установлены пластиковые окна, защищающие от пыли и шума. В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия, также фасадные корзины для установки кондиционеров. Балконы оборудуют стеклопакетами, а на полу положат керамическую плитку

Фото: © TVC.RU В квартирах выполнят современный ремонт. В каждой из них будет просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Двери между ними оснастят ручками, фиксаторами замков, дверными упорами и надежными петлями. В плинтусах проложат кабель-каналы. Электрическая разводка - с безопасными выключателями и розетками

Фото: © TVC.RU В квартирах выполнят современный ремонт. В каждой из них будет просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Двери между ними оснастят ручками, фиксаторами замков, дверными упорами и надежными петлями. В плинтусах проложат кабель-каналы. Электрическая разводка - с безопасными выключателями и розетками

Фото: © TVC.RU Кухни отделают обоями светлых тонов с возможностью окрашивания. Благодаря количеству розеток у жителей не возникнет проблем с размещением бытовой техники и кухонного гарнитура. Электрические плиты также отличаются энергоэффективностью и повышенной безопасностью

Фото: © TVC.RU Кухни отделают обоями светлых тонов с возможностью окрашивания. Благодаря количеству розеток у жителей не возникнет проблем с размещением бытовой техники и кухонного гарнитура. Электрические плиты также отличаются энергоэффективностью и повышенной безопасностью

Фото: © TVC.RU В новых домах будут раздельные санузлы. Ванные комнаты оборудуют хромированным полотенцесушителем и точкой доступа к инженерным системам. В них также будут установлены раковина со смесителем и металлическая ванна с защитным экраном и качественными смесителями для душа

Фото: © TVC.RU В новых домах будут раздельные санузлы. Ванные комнаты оборудуют хромированным полотенцесушителем и точкой доступа к инженерным системам. В них также будут установлены раковина со смесителем и металлическая ванна с защитным экраном и качественными смесителями для душа

Фото: © TVC.RU Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры

Фото: © TVC.RU Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры

Фото: © TVC.RU В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, где есть качели, горки и спортивные снаряды

Фото: © TVC.RU В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, где есть качели, горки и спортивные снаряды

Фото: © TVC.RU По словам заведующего Международной проектно-учебной лабораторией экспериментального проектирования городов Высшей школы экономики Дмитрия Наринского, речь идет не о реновации отдельных объектов, а об изменении характера застройки на определенной территории. "Есть возможность существенно повысить качество жизни в Москве, так как мы как раз будем заниматься реновацией не отдельных зданий, а именно территорий и создадим новое качество городской среды", - подчеркнул Наринский.

Фото: © TVC.RU По словам заведующего Международной проектно-учебной лабораторией экспериментального проектирования городов Высшей школы экономики Дмитрия Наринского, речь идет не о реновации отдельных объектов, а об изменении характера застройки на определенной территории. "Есть возможность существенно повысить качество жизни в Москве, так как мы как раз будем заниматься реновацией не отдельных зданий, а именно территорий и создадим новое качество городской среды", - подчеркнул Наринский.

Фото: © TVC.RU