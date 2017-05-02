Эрдоган заявил о готовности отказаться от вступления в Евросоюз

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов отказаться от вступления его страны в Европейский союз. По словам турецкого лидера, если ЕС не откроют новые пункты в переговорах, то Анкара выйдет из процесса. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что задачи открывать новые этапы переговоров с Турции нет.

Турция может отказаться от вступления в Европейский союз. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана.

"У вас есть один выбор - открыть новые пункты переговоров, которые вы еще не открыли. Если вы их откроете, очень хорошо. В противоположном случае, до свидания", - сказал он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала с осторожностью относиться к продолжению переговоров о вступлении Турции в ЕС. С таким заявлением она выступила после референдума в Турции, по итогам которого победили сторонники конституционной реформы, превращающей страну в президентскую республику. Меркель отметила, Анкара и Брюссель не должны отворачиваться друг от друга. В то же время, она подчеркнула, что задачи открывать новую главу в переговорах о вступлении Турции в ЕС в настоящее время нет.

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