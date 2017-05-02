Пушков: удар США по Сирии не очень впечатлил лидера Китая

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не обо всем договорился с лидером КНР Си Цзиньпином. По его словам, американский удар по Сирии не очень впечатлил лидера Китая. Также Пушков напомнил, что Пекин выступает против размещения ПРО США на Корейском полуострове.

Президент США Дональд Трамп не обо всем договорился с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter. По его мнению, ракетный удар Соединенных Штатов по сирийскому аэродрому "Шайрат" не особо впечатлил главу Китая.

Трамп далеко не обо всем договорился с КНР. И удар по Сирии не очень впечатлил Си Цзиньпина. И ПРО США в Ю.Корее Китаю совсем не по душе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 мая 2017 г.

Ранее Трамп заявлял, что договорился с лидером Китая о давлении на КНДР с целью заставить Пхеньян свернуть свою ядерную программу. Также он заявлял в интервью телеканалу Fox News, что рассказал Си Цзиньпину об авиаударе по Сирии во время десерта. Глава Белого дома при этом подчеркнул, что председатель КНР сначала замолчал на 10 секунд, а затем попросил переводчика повторить и затем ответил, что это допустимо только "если кто-то столь жесток", что применяет химическое оружие "против маленьких детей".

7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. Всего по объекту было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". В Вашингтоне отметили, что эта мера была ответной на химическую атаку по сирийской провинции Идлиб, в которой США обвинили сирийское правительство.

Кроме того, в апреле Пекин потребовал от Вашингтона и Сеула прекратить развертывание мобильных комплексов ПРО THAAD на Корейском полуострове и ликвидировать их. Эти ПРО предназначены для перехвата северокорейских ракет в случае их применения Пхеньяном. В МИД Китая подчеркнули, что США и Южная Корея должны прекратить усиливать напряженность в регионе, "предпринимая действия, которые наносят урон интересам КНР в области безопасности".

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