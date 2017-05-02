16:12, 02 мая 2017

В Париже риелтор забыл в такси картину стоимостью 1,5 млн евро

Теги:  В мире  франция  такси

Французский арт-дилер забыл в багажнике такси картину итальянского живописца Лучо Фонтаны "Пространственная концепция" за 1,5 миллионов евро. Полотно до сих пор не найдено.

Французский специалист, занимающийся продажей художественных полотен, забыл в багажнике парижского такси картину итальянского живописца Лучо Фонтаны "Пространственная концепция" за 1,5 миллионов евро, передает ТАСС.

Картина представляет собой белое полотно с надрезами. Риелтор планировал показать ее потенциальному покупателю.

На данный момент ни водителя такси, ни картину найти не удалось. Арт-дилер написал заявление о пропаже в полицию.

Читайте также:

Трамп забыл подписать указы о торговле во время церемонии

На Урале смотритель забыл на колесе обозрения женщину с ребенком

Воспитатель детсада в Уфе забыла двухлетнего ребенка в лифте

Другие новости

В других СМИ