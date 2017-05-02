В Париже риелтор забыл в такси картину стоимостью 1,5 млн евро
Французский арт-дилер забыл в багажнике такси картину итальянского живописца Лучо Фонтаны "Пространственная концепция" за 1,5 миллионов евро. Полотно до сих пор не найдено.
Французский специалист, занимающийся продажей художественных полотен, забыл в багажнике парижского такси картину итальянского живописца Лучо Фонтаны "Пространственная концепция" за 1,5 миллионов евро, передает ТАСС.
Картина представляет собой белое полотно с надрезами. Риелтор планировал показать ее потенциальному покупателю.
Un tableau de Lucio Fontana évalué à 1,5 million d'euros oublié dans un taxi https://t.co/E4q63VF9TI pic.twitter.com/AV9cl2mpK9— Culturebox (@Culturebox) 2 મે, 2017
На данный момент ни водителя такси, ни картину найти не удалось. Арт-дилер написал заявление о пропаже в полицию.
Читайте также:
Трамп забыл подписать указы о торговле во время церемонии
На Урале смотритель забыл на колесе обозрения женщину с ребенком
Воспитатель детсада в Уфе забыла двухлетнего ребенка в лифте