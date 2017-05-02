Путин сравнил действия правоохранителей на митингах в России и Европе

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Российские правоохранители во время протестных акций действуют мягче, чем их коллеги из стран Евросоюза. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, очень часто в Европе для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинки.

Сотрудники правоохранительных органов во время протестных акций в России действуют мягче, чем их коллеги в странах Евросоюза. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает "Интерфакс".

"Мы обсуждали это с госпожой канцлером, я обратил ее внимание на то, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах, где для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинки", - отметил российский лидер.

По его словам, в России "пока, слава богу, этого не потребовалось".