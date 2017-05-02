По факту гибели девочки от падения дерева в Подмосковье возбуждено дело

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Уголовное дело возбуждено после гибели четырехлетней девочки в одном из Садовых товариществ Рузского района Подмосковья. Трагедия произошла во время попытки 29-летнего мужчины спилить ствол дерева. В итоге оно случайно упало прямо на девочку, которая скончалась в реанимационном отделении больницы.

Следственный отдел по городу Руза возбудил уголовное дело по факту гибели четырехлетней девочки по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщается на сайте СКР по Московской области.

Следствие установило, что днем 30 апреля 2017 года 29-летний житель одного из Садовых товариществ Рузского района, спиливал ствол дерева, которое по неосторожности упало прямо на ребенка. В результате полученных травм девочка скончалась в реанимационном отделении больницы.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.