17:54, 02 мая 2017

Склад картонной продукции горит на юго-западе Москвы

Теги:  пожар  Происшествие  москва

Пожар произошел на складе картонной продукции на юго-западе столицы. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В настоящее время из загоревшегося здания идет густой черный дым. Кроме того, в скором времени возможно распространение огня на пристроенные к складу бытовки, в которых могут находиться люди.

На юго-западе столицы на складе картонной продукции произошел пожар площадью 600 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

"Возгорание произошло в одноэтажном здании площадью 600 квадратных метров по адресу: 6-й Загородный проезд, владение 5, строение 1", - говорится в сообщении.

В настоящее время из загоревшегося здания идет густой черный дым. Кроме того, в скором времени возможно распространение огня на пристроенные к складу бытовки. В них могут находиться люди. Дальнейшая информации о происшествии уточняется.

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