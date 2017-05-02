Склад картонной продукции горит на юго-западе Москвы

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Пожар произошел на складе картонной продукции на юго-западе столицы. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В настоящее время из загоревшегося здания идет густой черный дым. Кроме того, в скором времени возможно распространение огня на пристроенные к складу бытовки, в которых могут находиться люди.