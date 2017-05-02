Путин обсудил с Меркель Сирию, Украину и подготовку к саммиту G20

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О важности развития сотрудничества России и Германии заявил Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча лидеров двух стран состоялась во вторник в Сочи в преддверии саммита большой "двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге. Обсуждали вопросы двусторонних отношений и главные темы международной повестки.

Свой нежно-зеленый жакет канцлер Германии словно выбирала в тон весеннему Сочи, куда прибыла с официальным визитом. Ангелу Меркель Владимир Путин встречает на пороге своей резиденции. То ли усталость от перелета, а быть может, свежий горный воздух вскружили немецкой делегации голову. Сначала Меркель забывает о протокольном фото, передает "ТВ Центр".

А затем члены немецкой делегации не знают куда присесть. Рассаживать их пришлось лично Владимиру Путину. "Большое спасибо, что сочли возможным приехать к нам и проинформировать о том, как идет подготовка к саммиту "большой двадцатки" в Гамбурге. Ну и, конечно, мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам, имею в виду Украину и Сирию, и может быть другие какие-то регионы", - отметил Путин.

К журналистам лидеры двух стран выходят в перерыве. Позади первый из двух раундов переговоров. Вопросов действительно накопились много. Последний раз Путин и Меркель встречались в октябре 2016 года в Берлине, в рамках нормандского формата - альтернатив которому, подтвердили сегодня оба лидера, нет. Никаких новых соглашений не требуется. Кто бы ни стал президентом Франции он, заменит Франсуа Олланда за столом переговоров. То, что происходит в самопровозглашенных республиках сегодня - закономерный результат антигосударственного конституционного переворота в Киеве, уверен Владимир Путин.

"У нас разные позиции относительно причин этого конфликта. Мы считаем, что украинское правительство демократическим путем пришло к власти и за президентом сейчас ответственность выполнить минские соглашения", - заявила Меркель.

Меркель хотела бы снять антироссийские санкции, но наша страна, по мнению канцлерин, тоже должна выполнять минские соглашения, стороной которых даже не является. А вот Киев свой реальный шанс реализовать договоренности упустил, отмечает уже Владимир Путин.

Вместо этого президент Порошенко продолжает давить на самопровозглашенные республики. Из-за экономической блокады ЛНР и ДНР вынуждены были перейти на расчет в других валютах, включая рубль.

"Теперь, что касается приватизации, вернее деприватизации огосударствления предприятий. Эти предприятия никто не изымал у законных собственников. Поскольку эти предприятия лишены возможности, я хочу это подчеркнуть, получать сырье с украинской территории, отгружать товар на Украинскую территорию. Людям, которые работают на этих предприятиях, чтобы не остаться без средств к существованию, не осталось ничего другого, кроме того, как ввести временное управление. Я хочу, чтобы ваши читатели, зрители и слушатели узнали об этом. Там никто и ничего ни у кого не отбирал", - отметил Путин.

Поездку Меркель многие немецкие журналисты в преддверии парламентских выборов расценили как попытку заработать политические очки. Показать избирателям и однопартийцам, что она все та же "железная" фрау. Именно поэтому без вопроса о коварных русских хакерах не обошлось.

"Я уверено исхожу из того, что мы в Германии сами будем проводить нашу предвыборную кампанию, вместе с теми разными позициями, которые существуют на нашей политической арене", - заявила Меркель.

"Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь и политические процессы других стран и нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь России никто не вмешивался. К сожалению, мы наблюдаем прямо противоположные вещи на протяжении многих лет, попытки влияния на внутриполитические процессы в России и через так называемые неправительственные организации, и напрямую", - отметил Путин.

Цветных революций в России не допустят, неоднократно заявлял наш президент. Вот и теперь немецкие журналисты обеспокоены: мол, полиция слишком сурова с участниками несогласованных акций протеста.

Среди других тем переговоров борьба с терроризмом, ситуация в Сирии и двусторонне сотрудничество. Несмотря на известные трудности, товарооборот между нашими странами за первые месяцы этого года вырос на 40%. Резиденцию российского президента немецкая делегация покидает в приподнятом настроении. В следующий раз Путин и Меркель встретятся уже на саммите большой "двадцатки" в июле в немецком Гамбурге.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".