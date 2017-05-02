Собянин: в список для голосования по программе реновации вошли около 4,5 тыс домов

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На официальном сайте мэра Москвы опубликован перечень пятиэтажек, которые могут войти в программу реновации в столице. В списке 4 тысячи 566 домов из 85 районов Москвы. Об этом во вторник рассказал Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства. Также в список для голосования внесли ветхие пятиэтажки в шести поселениях на новых территориях города. Проголосовать по программе москвичи - собственники квартир - смогут с 15 мая по 15 июня.

Месяцы обсуждений, нервов и самых неожиданных предположений. Жители московских пятиэтажек долго гадали и спорили, какие дома всё же войдут в программу реновации. Наконец во вторник им представили предварительный список, передает "ТВ Центр".

С публикацией списка торопили. Но составить его раньше было невозможно. Надо было учесть множество моментов. "Первая операция - обследование технического состояния домов. Вторая - консультации с главами районов, муниципальными депутатами, анализ количества заявлений от граждан. И составлен на основании этого предварительный перечень домов. И следующая операция - поквартирный телефонный опрос", - отметил Собянин.

Изначально предполагалось, что в список могут войти до 8 тысяч домов. Но в итоге осталось только 4,5 тысячи. Автоматически в программу не включили пятиэтажки, жители которых на общедомовых собраниях проголосовали против переезда. Как и говорили ранее, насильно никого переселять не будут. Ещё часть домов инженеры сочли пригодными для проживания на протяжении еще многих лет. Однако если жильцы не нашли сегодня в списке свой адрес, но хотели бы подключиться к программе реновации, такая возможность есть. Надо также провести собрание жильцов и зафиксировать результаты в районной управе.

Представим себе противоположную ситуацию: произошла ошибка, дом, который, возможно, в итоге не будет включён в программу, сейчас в список попал, жители начнут переживать. Какие действия предпринять им, чтобы исправить ошибку?

"Процедура такая же. Во-первых, они могут проголосовать, и на голосовании будет видно, что они проголосовали ошибочно, мы, конечно, такой дом не будем включать в программу. С другой стороны, они могут собрать собрание собственников, принять решение, и мы автоматически исключим из всех программ такой дом", - сообщил Собянин.

Общегородское голосование начнётся 15 мая. И продлится до 15 июня. В опросе смогут принять участие только собственники и арендаторы. И то при предъявлении целого ряда документов, например, паспорта и свидетельства о собственности. Выразить своё мнение дистанционно можно будет на портале "Активный гражданин" или лично в центрах госуслуг "Мои документы". Итоги голосования опубликуют в открытом доступе – причём, поименно. В окончательный список включат дома, где за переселение проголосуют две трети жителей.

"Исключено, чтобы по какому-то дому голосовали граждане, которые не имеют к нему отношения. Главное, чтобы сами жители определились, не за них решали, а они сами решали судьбу своего дома", - отметил Собянин.

Сегодня же стало ясно, насколько беспочвенны страхи жителей сталинских домов и домов, построенных иногда на десятилетия раньше "хрущёвок", но находящихся в удовлетворительном состоянии.

"Среди этих домов есть очень хорошие, добротные дома, которые, конечно, ни в какую программу включаться не будут. Часть домов вообще являются памятниками культуры. И такие дома по закону нельзя сносить. Для них требуется другая программа", - заявил Собянин.

Более того, теперь известно, что в программу не войдут целые районы: всего их 40. В Центральном округе, например, это Хамовники, Якиманка, Замоскворечье и Мещанский. В основном, программа коснётся севера, юга и окраин города. Именно там сосредоточено наибольшее число пятиэтажек, в которых проводить капремонт бессмысленно, которые находятся в предаварийном состоянии. Как показали предварительные опросы, 80% их жителей давно мечтают о переезде.

"Мы пошли на эту программу не для того, чтобы исполнять чьи-то интересы, инвесторов, строителей, а мы ориентировались на ситуацию, которая сложилась в пятиэтажках. Если подвести объем жалоб на пятиэтажки за последние годы, то их накопилось 250 тысяч", - указал Собянин.

Многих волновало, не придётся ли им переезжать далеко от дома. Но власти гарантируют: люди останутся в том же районе. Более того, это правило закрепят в федеральном законе. "Мы предполагаем "волновое" переселение. Жители переселяются в близстоящие дома, потом на их месте строятся новые дома, и так далее, и так далее", - пояснил Собянин.

Новые дома будут построены из монолита или панелей современного класса. Там предусмотрены просторные входы и холлы, лифты и стеклопакеты. Сильно отличаться будут и квартиры. Москвичам предоставят жильё с базовой отделкой и тем же числом комнат, и такой же жилой площадью. А вот так называемые помещения общего пользования – санузлы, кухня и прихожая - окажутся больше. То есть, по сути, люди получат лишние квадратные метры, и не должны будут за них платить. Но это в том случае, если жители выберут "равнозначную квартиру". Ведь они могут претендовать и на "равноценную", то одинаковой не по площади, а по стоимости. Важно и то, что новые кварталы построят со всей необходимой инфраструктурой.

"Никто не собирается строить одни дома, без школ, поликлиник, больниц, это обязательная составляющая программы. Такие же мероприятия будут предусмотрены по транспортной инфраструктуре, по благоустройству", - сказал Собянин.

Окончательно программа будет принята только после того, как законопроект о реновации жилого фонда столицы пройдёт через Госдуму. После первого чтения в него внесли целый ряд важных поправок. И когда уже выйдет федеральный закон, приступят к составлению технического плана, где пропишут сроки и последовательность действий. Реновация начнётся одновременно по всей территории города. В первую очередь, на новые квартиры смогут рассчитывать жители тех районов, где уже есть стартовые площадки под строительство. Пожилым одиноким москвичам власти помогут с переездом и обустройством нового жилья.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".