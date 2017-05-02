В Твери задержали финансировавшую ИГ группу
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Сотрудники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии задержали в Твери пятерых выходцев из стран Средней Азии, которые занимались финансированием боевиков ИГ. В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
В Твери за финансирование запрещенного в России "Исламского государства" задержаны пятеро уроженцев Средней Азии. Об этом, как передает ТАСС, заявили в управлении ФСБ по Тверской области.
Все задержанные являются уроженцами Центральной Азии. Лидер этой группы осуществлял сбор и отправку денежных средств боевикам ИГ с намерением профинансировать их террористическую деятельность.
В ходе обысков в местах проживания задержанных удалось изъять банковские карты и чеки о совершении денежных операций.
Уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" возбуждено в отношении лидера группы. Сейчас оперативно-следственные мероприятия продолжаются.