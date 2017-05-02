Песков: Путин и Меркель усмотрели пробуксовку минских договоренностей

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель усмотрели пробуксовку минских договоренностей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, стороны считают, что реализации этих соглашений необходим импульс. Однако при этом четкого понимания того, как этот импульс придать, нет.

В реализации минских договоренностей наблюдается пробуксовка. Об этом заявили во время переговоров президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Немало внимания было уделено украинскому сюжету, констатировали пробуксовку в плане реализации Минских договоренностей, - приводит слова пресс-секретаря российского президента ТАСС.

По его словам, можно сказать, что стороны сошлись во мнении, о необходимости нового импульса, "потому что процесс буксует и во многом, наверное, неспособность Киева продвигаться в части выполнения своих обязательств является этому причиной".

При этом представитель Кремля отметил, что четкого понимания о том, как сподвигнуть Киев "на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне", нет.

Также Песков подчеркнул, что вопрос присоединения США к нормандскому формату Путиным и Меркель не обсуждался.

Ранее сам Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с Ангелой Меркель стороны подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения минских договоренностей сторонами конфликта. По словам российского лидера, Донбасс от Украины никто не отделял, это делают с помощью блокады сами украинские власти.

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