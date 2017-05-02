Собянин: около 4,5 тыс домов попали в список для голосования по программе реновации

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Около 4,5 тысяч пятиэтажных домов, расположенных в 85 районах в старых границах Москвы, а также на территории шести поселений в ТиНАО, вошли в перечень для голосования жителей в целях последующего формирования проекта программы реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы.

Список для голосования по программе реновации включает около 4,5 тысяч домов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Путем сложения этих двух направлений: экспертной оценки и реального мнения жителей, которые проживают в этих домах, мы составили список, который состоит из 4,5 тыс. таких домов. Это дома, которые по технической оценке находятся в неудовлетворительном состоянии, и жители, которых две трети, которые желают, чтобы их дом рассмотрели на предмет включения в программу реновации", - отметил Собянин.

Перечень пятиэтажек для голосования жителей в целях последующего формирования проекта программы реновации был составлен правительством Москвы на основе следующих данных.

На первом этапе был проведен тщательный анализ более чем 250 тысяч обращений жителей пятиэтажек, направленных в органы власти города за последние годы.

В марте-апреле 2017 года префектуры административных округов провели консультации с депутатами местного самоуправления и старшими по домам о целесообразности включения конкретных пятиэтажек в проект программы реновации жилфонда.

На втором этапе, в апреле 2017 г. был проведен сплошной поквартирный телефонный опрос жителей пятиэтажек с целью предварительного выяснения их мнения о желательном или нежелательном участии в программе реновации. Из числа опрошенных жителей 59,8% выразили свое мнение относительно участия в программе.