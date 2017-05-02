Пожар на складе картона в Москве ликвидирован

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Возгорание в гаражном боксе с картонной продукцией на юго-западе Москвы ликвидировано. Ранее там произошло обрушение кровли на площади 200 квадратных метров. Сам пожар произошел на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в гаражном боксе с картонной продукцией на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в гараже с картоном по адресу 6-й Загородной проезд, владение 5, строение 1. Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение кровли на площади 200 квадратных метров.

О пострадавших ничего не известно.