"Локомотив" стал обладателем Кубка России по футболу

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Футбольный клуб "Локомотив" стал обладателем Кубка России. В финальном матче турнира "железнодорожники" переиграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. В составе "Локо" на 76-й минуте отличился Игорь Денисов, а на 90-й минуте второй мяч забил Алексей Миранчук.

Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл екатеринбургский Урал в финальном матче розыгрыша Кубка России. Игра проходила на стадионе "Фишт" в Сочи, передает TVC.ru.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Локомотива". В составе "железнодорожников" на 76-й минуте отличился Игорь Денисов, а на 90-й минуте второй мяч забил Алексей Миранчук. При этом на последних минутах игры произошла стычка в участием нескольких игроков обеих команд. В результате потасовки красные карточки получили футболисты "Локо" Джефферсон Фарфан и Ари, а также игроки "Урала" Эдгар Манучарян и Артем Фидлер.

Победа в Кубке России дает право "Локомотиву" принять участие в розыгрыше Лиги Европы сезона 2017/2018 годов.