Минобороны назвало экспертов Human Rights Watch "сказочниками"

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В Минобороны России заявили, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch, согласно которому сирийские войска могли применить авиабомбы советского производства в городе Хан-Шейхун для химической атаки, является безосновательным.

Доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch, согласно которому сирийские войска могли применить авиабомбы советского производства в городе Хан-Шейхун для химической атаки, является безосновательным. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch. Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века", - приводит "Интерфакс" слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

До этого правозащитники опубликовали доклад, согласно которому в провинции Идлиб якобы были применены авиабомбы, произведенные СССР и предназначенные для проведения химатак с зарином.

Говоря об этом, Конашенков отметил, что главным доказательством у HRW служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных сил России в Москве. "Никаких заливных горловин с колпачками, о которых пишет Human Rights Watch, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе. Боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином", - подчеркнул генерал.

Также он отметил, что ХАБ-250 при применении взрывался бы в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, и никакой воронки не оставил бы.

По его словам, после инцидента в Хан-Шейхуне прошел месяц, но представители западных стран и эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на месте инцидента не были. "Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе", - констатировал генерал.

Также он отметил, что "местные боевики, узнав неделю назад о приглашении Дамаском экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва химического боеприпаса цементным раствором".

В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия. После этого в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому.

При этом власти России и Сирии отвергают причастность Дамаска к химатаке. Они настаивают, что Сирия избавилась от химического оружия. В Москве случившееся называли провокацией и постановкой.

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