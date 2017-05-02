В озере под Челябинском произошла массовая гибель рыб

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Экологическое ЧП в Челябинской области. На озере Кунашак погиб весь карась. Местные жители подозревают, что арендаторы водоёма устроили замор искусственным путём. Также не исключено, что к происшествию могут быть причастны и дорожные службы. После строительных работ озеро резко обмелело. Окончательные выводы сделают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Они уже начали проводить проверку.

Озеро Кунашак недалеко от Челябинска. Теперь мертвое. Местные жители и экологи бьют тревогу. Рыба сдохла. Десятки или даже сотни тонн карася всплыли, как только сошёл лед. Практически вся береговая линия, а это пять с половиной километров, покрыта полуметровым слоем мертвой рыбы, передает "ТВ Центр".

На берегу местные жители, экологи, чиновники. Приехал Роспотребнадзор, сотрудники Росрыболовства, следственные органы. Такую пеструю компанию даже на рыбалку не соберешь. Всем вместе необходимо найти причины массового замора и наказать виновных, если такие будут.

Повод для подозрений дали экологи, которые объяснили менее сведущим в данном вопросу работникам прокуратуры. Погиб весь карась, за которого на рынке просили не более тридцати рублей за килограмм. Теперь он будет разолгаться и станет отличной питательной базой для личинок, например, пеляди. Эту рыбу еще называют сырок. Дороже карася в пять раз.

Руководитель местного рыбхоза тоже здесь. Удивлен, расстроен и смело парирует нападки экологов, обвиняя, в свою очередь, строителей ближайшей дороги. "Рядом с озером проходит дорога областного значения, и дорожные работы велись в 2016 году. Они построили для углубления переходящего канала, они построили обводной канал. Тем самым на этом водоеме уровень воды упал на метр двадцать", - рассказал исполнительный директор Рыбхоза Рафкат Нигаматьянов.

Минувшей зимой мороз был до сорока градусов. И озеро промерзло практически до дна. В результате карась, скорее всего, просто напросто задохнулся. Зимний замор рыбы - явление вполне распространенное. Но здесь явно все неспроста, уверены экологи. Замор можно устроить искусственно. И концы, брошенные в воду, найти очень сложно. Исчезновение рыбы может повлечь за собой эмиграцию птиц и, как следствие, нашествие вредителей. Тоже катастрофа, но уже для сельского хозяйства на прилегающих землях.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".