Путин посетит места природных пожаров в Сибири

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Владимир Путин намерен посетить районы Восточной Сибири, где произошли лесные пожары, чтобы ознакомиться с ходом ликвидации их последствий. Президент заявил об этом в ходе селекторного совещания с руководством МЧС, а также главами Бурятии и Иркутской области - регионов, которые в наибольшей степени пострадали от природной стихии. Президент, в частности, дал указание усилить контроль за пожароопасной ситуацией в летний период.

Небольшую деревню Шимаковка Челябинской области едва удалось спасти от полного выгорания. Пламя, охватившее сухостой, почти вплотную подобралось к жилым домам. Со стихией успели справиться пожарные. Местные жители показывают единственный колодец. Говорят, если бы не огонь перекинулся на строения, потушить его своими силами они бы не смогли, передает "ТВ Центр".

В Свердловской области огонь, уничтожив сухостой, перекинулся на хозяйственные постройки поселка Монетный. Несколько расчетов боролись с пожаром более 4 часов. Пламя уничтожило 15 сараев, два автомобиля. Распространения огня на жилые дома удалось не допустить.

"Деревянные конструкции пятой степени огнестойкости. Шло быстрое распространение огня по периметру. Также плотная застройка частного сектора вокруг находилась. Благодаря четким и слаженным действиям спасли населенный пункт от огня", - рассказал начальник Службы пожаротушения Свердловской области Михаил Коваленко.

Все в той же Свердловской области военные не допустили распространения лесного пожара на артиллерийский склад. Пожароопасная остановка сейчас сохраняется на всей территории Урала. Причиной возгораний очень часто становится поджог прошлогодней травы.

В поселке Бубновка Иркутской области пожар тоже стал следствием человеческого фактора. В пятницу огонь уничтожил практически весь населенный пункт. Без крыши над головой остались почти 300 человек. Дознаватели выяснили: неубранный вовремя сухостой зажгла искра перехлестнувшихся от ветра проводов.

В регионы, наиболее пострадавшие от стихии, спасатели доставляют гуманитарную помощь. Со среды начнутся денежные выплаты – потерявшим все имущество выделят по сто тысяч рублей. При частичной утрате – 50 тысяч на человека. Меры оказываемой поддержки президент Владимир Путин на селекторном совещании обсудил с руководством МЧС, главами Бурятии и Иркутской области. А у представителей местного населения поинтересовался, хотят ли люди восстановить дома на прежнем месте или переехать.

Министр чрезвычайных ситуаций сообщил, что группировка ведомства усилена до 125 тысяч человек. А совместными действиями уже удалось отстоять около 300 населенных пунктов и более 200 тысяч жилых домов и других объектов.

"Знаю, что и в Бурятии, и в Иркутской области люди инициативно, очень быстро отреагировали на эти события и делают всё для того, чтобы помочь пострадавшим. Но рассчитываю на то, что не только рядовые граждане, но и все органы власти, которые по долгу службы должны соответствующим образом отреагировать, сделают это профессионально и на высоком уровне", - отметил Путин.

Владимир Путин выразил надежду, что все планы по восстановлению будут реализованы в срок. Как продвигаются работы, президент пообещал проверить лично, приехав в пострадавшие районы.

Александр Огородников, Артем Рассказихин, "ТВ Центр".