Глава Забайкалья обсудила с Медведевым ситуацию в регионе

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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова обсудила с премьер-министром России Дмитрием Медведевым социально-экономическую ситуацию в регионе.

О социально-экономической ситуации в Забайкалье Дмитрию Медведеву во вторник доложила губернатор края Наталья Жданова. Она сообщила премьеру, что вопрос с долгами по зарплате и социальным пособиям в регионе полностью решен. Также почти удалось урегулировать проблему блокировки счетов нескольких бюджетных учреждений края, передает "ТВ Центр".

Кроме того, Жданова поблагодарила главу правительства за поддержку региона в борьбе с последствиями прошлогодней засухи и сообщила о начале посевной кампании. В свою очередь, Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость развития культурной жизни в крае, а также призвал решить проблему со школьным обучением в три смены.