В Сирии погиб подполковник из России

Теги: жертвы Сирийский конфликт военный

Российский военный советник подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии в результате обстрела боевиков. Там он выполнял задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.

В Сирии погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Как заявили в Минобороны России, это произошло в результате обстрела боевиков.

"Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск", - приводит заявление военного ведомства "Интерфакс".

Это произошло во время проведения занятий по боевой подготовке. Сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков.

Офицер посмертно представлен к государственной награде.