Тиллерсон назвал конструктивной беседу Путина и Трампа

Теги: Политика путин сша трамп россия тиллерсон

Владимир Путин и Дональд Трамп провели "очень конструктивный" телефонный разговор, президенты детально обменялись мнениями по ряду вопросов. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. "Очень хорошей" телефонную беседу глав государств ранее назвали в Белом доме.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал "очень конструктивным" и "всесторонним" телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом в ходе брифинга с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Associated Press.

"Это был очень конструктивный разговор двух президентов. Это был очень, очень всесторонний разговор, много детальных обсуждений. Так что мы увидим, куда мы продвинемся", - сообщил Тиллерсон.

Он, как замечает Politico, также участвовал в телефонном разговоре. Тиллерсон заявил журналистам, что не знает, сколько длился разговор.

В Белом доме ранее отметили, что телефонный разговор между президентами прошел "очень хорошо". Дональд Трамп и Владимир Путин согласились с тем, что конфликты в Сирии продолжаются слишком долго и стороны должны сделать все, чтобы остановить насилие.

В Кремле сообщили, что акцент в диалоге был сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса.

Читайте также:

Путин обсудил с Меркель Сирию, Украину и подготовку к саммиту G20

Песков: Путин и Меркель усмотрели пробуксовку минских договоренностей

Путин сравнил действия правоохранителей на митингах в России и Европе

Путин: не нужно ничего придумывать взамен минских соглашений