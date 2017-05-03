АНБ отследило 150 миллионов телефонных разговоров в 2016 году

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Агентство национальной безопасности США собрало более 151 миллиона записей телефонных разговоров в 2016 году. Как сообщили в канцелярии главы Нацразведки, в минувшем году АНБ получило в суде ордера лишь для 42 подозреваемых в связях с террористами. В 2015 году Конгресс принял "Акт о свободе США", ограничивающий возможность АНБ записывать телефонные разговоры.

Агентство национальной безопасности США собрало более 151 миллиона записей телефонных разговоров в 2016 году, несмотря на принятые в 2015 меры, направленные на ограничение данной возможности. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на отчет канцелярии главы Нацразведки.

Как сообщило издание, АНБ собрало записи несмотря на то, что получило ордера через суд по делам о надзоре за внешней разведкой лишь для 42 подозреваемых в терроризме в 2016 году. Однако, число в 151 миллион не отражает реального количества людей, чьи разговоры были записаны, так как эти цифры включают разные звонки с одних и тех же номеров.

Отчет канцелярии главы Нацразведки стал первым с момента, когда Конгресс США принял в 2015 году "Акт о свободе", направленный на ограничение возможности АНБ записывать разговоры подозреваемых в связях с террористами.

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