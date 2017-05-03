Красноярск завалило 20-сантиметровым слоем снега

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Красноярск в начале мая оказался в снежном плену — накануне выпало 20 сантиметров снега.

В Красноярском крае, Хакасии и Новосибирской области на помощь пожарным пришла погода. В Красноярске, где еще накануне стояла 20-градусная жара, в среду на улицах настоящие сугробы. Снегопад продолжается и сейчас, передает "ТВ Центр".

Из-за обильных осадков и гололедицы движение затруднено. Для уборки на улицы города выведены более 100 единиц спецтехники. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до пятницы. Столбики термометров постепенно поднимутся от -2 градусов до плюсовой отметки.

