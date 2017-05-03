Трамп посоветовал Клинтон перестать искать виновных в неудаче на выборах

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Дональд Трамп ответил на слова Хиллари Клинтон о том, что в ее поражении на выборах виноваты ФБР, Россия и Wikileaks. Президент считает, что "провел великолепную компанию", а история про его связи с Россией – оправдание проигрыша Клинтон.

Президент США Дональд Трамп считает необоснованными оправдания экс-кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон о том, что в ее проигрыше виноваты Россия, Wikileaks и глава ФБР Джеймс Коми.

"Директор ФБР Джеймс Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, так как он позволил ей совершить много дурных поступков. Ложная история о Трампе и России была лишь предлогом для демократов, чтобы оправдаться за поражение на выборах. Но, может быть, Трамп просто провел великолепную кампанию?", - написал Трамп в своем Twitter.

FBI Director Comey was the best thing that ever happened to Hillary Clinton in that he gave her a free pass for many bad deeds! The phony... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 мая 2017 г.

...Trump/Russia story was an excuse used by the Democrats as justification for losing the election. Perhaps Trump just ran a great campaign? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 мая 2017 г.

Ранее Клинтон заявила, что Россия вмешивалась в президентские выборы, а действия главы ФБР и организации Wikileaks дискредитировали ее.

"Я твердо шла к победе, пока комбинация письма Коми от 28 октября и действий российской Wikileaks не вызвали сомнения у людей, которые намеревались голосовать за меня, но которых отпугнули", - передает ТАСС слова экс-госсекретаря США.

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