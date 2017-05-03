08:37, 03 мая 2017

Трамп посоветовал Клинтон перестать искать виновных в неудаче на выборах

Теги:  В мире  выборы  сша  клинтон  трамп

Дональд Трамп ответил на слова Хиллари Клинтон о том, что в ее поражении на выборах виноваты ФБР, Россия и Wikileaks. Президент считает, что "провел великолепную компанию", а история про его связи с Россией – оправдание проигрыша Клинтон.

Президент США Дональд Трамп считает необоснованными оправдания экс-кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон о том, что в ее проигрыше виноваты Россия, Wikileaks и глава ФБР Джеймс Коми.

"Директор ФБР Джеймс Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, так как он позволил ей совершить много дурных поступков. Ложная история о Трампе и России была лишь предлогом для демократов, чтобы оправдаться за поражение на выборах. Но, может быть, Трамп просто провел великолепную кампанию?", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Клинтон заявила, что Россия вмешивалась в президентские выборы, а действия главы ФБР и организации Wikileaks дискредитировали ее.

"Я твердо шла к победе, пока комбинация письма Коми от 28 октября и действий российской Wikileaks не вызвали сомнения у людей, которые намеревались голосовать за меня, но которых отпугнули", - передает ТАСС слова экс-госсекретаря США.

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