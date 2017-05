Трамп посоветовал Клинтон перестать искать виновных в неудаче на выборах

Президент США Дональд Трамп считает необоснованными оправдания экс-кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон о том, что в ее проигрыше виноваты Россия, Wikileaks и глава ФБР Джеймс Коми.

"Директор ФБР Джеймс Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, так как он позволил ей совершить много дурных поступков. Ложная история о Трампе и России была лишь предлогом для демократов, чтобы оправдаться за поражение на выборах. Но, может быть, Трамп просто провел великолепную кампанию?", - написал Трамп в своем Twitter.

FBI Director Comey was the best thing that ever happened to Hillary Clinton in that he gave her a free pass for many bad deeds! The phony...