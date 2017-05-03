Двое мужчин устроили драку за место у окна в самолете. Видео

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На борту рейса Нарита (Япония) — Лос-Анджелес произошла нелепая потасовка — двое мужчин не поделили место у окна. Словами уладить конфликт из-за места им не удалось, тогда в ход пошли кулаки.

В социальные сети попало видео грандиозной драки на борту самолета, следовавшего из японского города Нарита в американский Лос-Анджелес. Об этом сообщает TVC.RU.

Свидетелем побоища по иронии судьбы стал профессиональный оператор, он и выложил кадры в интернет. Инцидент произошел между двумя мужчинами, а затем в него втянулись и другие пассажиры.

По предварительным данным, причиной стало то, что одного из участников драки посадили рядом с туристами, хотя обещали разместить в бизнес-классе. Когда обман открылся, у мужчины сдали нервы, и он накинулся на попутчика.