Парламент Великобритании распустили перед досрочными выборами

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Парламент Великобритании был распущен в ночь на среду в преддверии досрочных выборов. Согласно законодательству, роспуск парламента должен быть произведен за 25 рабочих дней до даты голосования. Таким образом, до 8 июня, на которое назначено голосование, страна останется без высшего законодательного органа.

Парламент Великобритании объявлен распущенным в преддверии досрочных выборов, сообщается на официальном сайте законодательного органа.

Согласно британскому законодательству, роспуск парламента должен быть произведен за 25 рабочих дней до даты голосования.

Премьер-министр Тереза Мэй позже встретится с королевой Елизаветой II. Аудиенция назначена для того, чтобы соблюсти формальности и согласовать вопрос роспуска парламента.

Выборы в Великобритании изначально были запланированы на 2020 год. Однако глава правительства инициировала досрочное голосование. Мэй объяснила свою идею желанием прекратить противодействие оппозиционных партий процедуре Brexit.

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