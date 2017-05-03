Список домов, которые могут попасть в программу реновации

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Московские власти опубликовали список домов, которые пойдут под снос в случае одобрения жильцами. Всего в перечне 4,5 тысячи домов в 85 районах и шести поселениях Москвы.

Мэрия Москвы опубликовала предварительный список пятиэтажек, которые могут войти в программу реновации. Если две трети жильцов проголосуют "за", эти дома пойдут под снос.

В перечень для голосования включены 85 районов и 6 поселений Москвы - всего 4,5 тысячи домов, 70% и более жителей которых, по предварительным данным, поддерживают программу реновации.

Перечень домов для голосования по включению в проект программы реновации

Для удобства москвичей в городе работают более 130 информационных центров программы реновации жилья. В них можно получить всю информацию о принципах формирования списка домов, которые могут войти в программу, а также ответы на волнующие вопросы.

Программа реновации. Ответы на главные вопросы

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