Список домов, которые могут попасть в программу реновации
Московские власти опубликовали список домов, которые пойдут под снос в случае одобрения жильцами. Всего в перечне 4,5 тысячи домов в 85 районах и шести поселениях Москвы.
Мэрия Москвы опубликовала предварительный список пятиэтажек, которые могут войти в программу реновации. Если две трети жильцов проголосуют "за", эти дома пойдут под снос.
В перечень для голосования включены 85 районов и 6 поселений Москвы - всего 4,5 тысячи домов, 70% и более жителей которых, по предварительным данным, поддерживают программу реновации.
Перечень домов для голосования по включению в проект программы реновации
Для удобства москвичей в городе работают более 130 информационных центров программы реновации жилья. В них можно получить всю информацию о принципах формирования списка домов, которые могут войти в программу, а также ответы на волнующие вопросы.
Программа реновации. Ответы на главные вопросы
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