Всемирный банк выделил Украине $150 млн на поддержку бизнеса

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Совет директоров Всемирного банка утвердил предоставление Украине кредита в размере 150 миллионов долларов. Средства поддержат ориентированный на экспорт малый и средний бизнес. Украинские власти рассчитывают в этом году получить шесть траншей от МВФ и Евросоюза на общую сумму шесть миллиардов долларов.

Всемирный банк выделил Украине кредит в 150 миллионов долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, ориентированного на экспорт. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Программа будет реализована "Укрэксимбанком". Предполагается, что деньги пойдут на проекты в таких областях, как водоснабжение, отопление, энергетика, строительство дорог, соцзащита и здравоохранение.

Программа финансовой помощи МВФ рассчитана на четыре года и предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша. В этом году страна рассчитывает получить еще около шести миллиардов долларов.

К траншам МВФ привязаны деньги от других финансовых институтов, одним из крупнейших выступает Всемирный банк.

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