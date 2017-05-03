Футболисты объяснили причины массовой драки в конце матча "Локомотив" - "Урал"

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Полузащитник "Урала" Роман Емельянов рассказал, что массовая драка в концовке матча с московским "Локомотивом" началась с оскорбления со стороны португальского полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша. По словам Емельянова, он оскорбил мать игрока екатеринбургского клуба Артема Фидлера.

Массовая драка в концовке матча "Локомотив" - "Урал" началась с оскорбления в адрес матери полузащитника екатеринбургского клуба Артема Фидлера со стороны игрока железнодорожников Мануэла Фернандеша. Об этом сообщило издание Sports.ru со ссылкой на футболиста "Урала" Романа Емельянова.

"Я эпизод в конце нормально не видел, потому что был на скамейке. Но Артем сказал, что Фернандеш сказал что-то про его маму. Вот он и не сдержался", – сказал он.

Как сообщалось накануне, на последних минутах финального матча розыгрыша Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" произошла стычка с участием нескольких игроков обеих команд. В результате потасовки красные карточки получили футболисты "Локо" Джефферсон Фарфан и Ари, а также игроки "Урала" Эдгар Манучарян и Артем Фидлер.

"Хороший финал, все было как на хорошей свадьбе", – цитирует Sports.ru главу Российского футбольного союза Виталия Мутко.