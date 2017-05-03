09:06, 03 мая 2017

Московские газоны удобрили глиной с моллюсками времен динозавров

Теги:  Москва  благоустройство  археология

Щербаковскую улицу столицы по ошибке удобрили глиной с останками моллюсков и других окаменелостей Юрского периода вместо чернозема. Специалисты забрали для исследования наиболее ценные экспонаты.

В Москве на улицу Щербаковская по ошибке вместо чернозема завезли доисторическую глину Юрского периода вместе с окаменелостями, передает ТАСС.

 

Палеонтология в Измайлово. На Щербаковской улице, нами был найден ещё один парк Юрского периода в Москве. Находок море, но мы взяли только наиболее понравившиеся, так что у желающих приобщиться к палеонтологии есть все шансы найти что то в этом районе стоящее. Ископаемые лежат на газонах рядом с домом N 50/20. Аммониты и белемниты ( в народе чёртов палец ) ждут вас. Отличный отдых для всей семьи. Самое главное, что всё это можно потрогать руками и принести домой. #амонит #белемнит #палеонтология #измайлово #щербаковскаяулица #доисторическиемалюски #палеонтологи #юрскийпериод #паркюрскогопериода #амониты #белемниты #ископаемые #доисторическиеископаемые #москва ##p

Публикация от Олег Марков (@aspurg)

"При ближайшем рассмотрении среди привезенной почвы можно разглядеть большое количество доисторических окаменелостей. В основном это морские моллюски аммониты и белемниты, жившие в древности в море располагавшемся на территории нынешней Москвы и Подмосковья. Эти животные вымерли еще в конце Мелового периода, примерно 65 млн лет назад, вместе с динозаврами", - рассказали агентству в фонде "Археология".

Наиболее ценные экспонаты специалисты забрали на исследования.

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