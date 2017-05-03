Московские газоны удобрили глиной с моллюсками времен динозавров

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Щербаковскую улицу столицы по ошибке удобрили глиной с останками моллюсков и других окаменелостей Юрского периода вместо чернозема. Специалисты забрали для исследования наиболее ценные экспонаты.

В Москве на улицу Щербаковская по ошибке вместо чернозема завезли доисторическую глину Юрского периода вместе с окаменелостями, передает ТАСС.

"При ближайшем рассмотрении среди привезенной почвы можно разглядеть большое количество доисторических окаменелостей. В основном это морские моллюски аммониты и белемниты, жившие в древности в море располагавшемся на территории нынешней Москвы и Подмосковья. Эти животные вымерли еще в конце Мелового периода, примерно 65 млн лет назад, вместе с динозаврами", - рассказали агентству в фонде "Археология".

Наиболее ценные экспонаты специалисты забрали на исследования.

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