Московские газоны удобрили глиной с моллюсками времен динозавров
Теги: Москва благоустройство археология
Щербаковскую улицу столицы по ошибке удобрили глиной с останками моллюсков и других окаменелостей Юрского периода вместо чернозема. Специалисты забрали для исследования наиболее ценные экспонаты.
В Москве на улицу Щербаковская по ошибке вместо чернозема завезли доисторическую глину Юрского периода вместе с окаменелостями, передает ТАСС.
Палеонтология в Измайлово. На Щербаковской улице, нами был найден ещё один парк Юрского периода в Москве. Находок море, но мы взяли только наиболее понравившиеся, так что у желающих приобщиться к палеонтологии есть все шансы найти что то в этом районе стоящее. Ископаемые лежат на газонах рядом с домом N 50/20. Аммониты и белемниты ( в народе чёртов палец ) ждут вас. Отличный отдых для всей семьи. Самое главное, что всё это можно потрогать руками и принести домой. #амонит #белемнит #палеонтология #измайлово #щербаковскаяулица #доисторическиемалюски #палеонтологи #юрскийпериод #паркюрскогопериода #амониты #белемниты #ископаемые #доисторическиеископаемые #москва ##p
"При ближайшем рассмотрении среди привезенной почвы можно разглядеть большое количество доисторических окаменелостей. В основном это морские моллюски аммониты и белемниты, жившие в древности в море располагавшемся на территории нынешней Москвы и Подмосковья. Эти животные вымерли еще в конце Мелового периода, примерно 65 млн лет назад, вместе с динозаврами", - рассказали агентству в фонде "Археология".
Наиболее ценные экспонаты специалисты забрали на исследования.
Читайте также:
На территории лагеря "Артек" в Крыму начались археологические раскопки
В центре Москвы нашли клад со времен эпохи Екатерины II
Московские археологи нашли тайную комнату в Китай-городе