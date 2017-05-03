Российские военные медики принимают в Алеппо до 200 пациентов в сутки

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В сирийском Алеппо российские военные медики продолжают оказывать помощь мирному населению. За сутки они принимают до двухсот пациентов, в том числе раненых в ходе боевых действий и обстрелов террористов.

Омар Сенди мог погибнуть 5 лет назад, когда в Алеппо шли ожесточенные бои. Тогда он вышел на рынок за покупками, когда почувствовал сильный удар в спину. Что произошло, понял не сразу.

"Я дошел до больницы, меня там лечили 12 дней, делали снимки и сказали, что мне пуля попала в легкие. Вытаскивать ее не стали. Сказали, что самое главное, чтобы пуля не двигалась. Она остановилась в одном месте", - рассказывает он "ТВ Центру".

Вопреки всем прогнозам, Омар выжил. Так и ходит с пулей в правом легком. Но в любой момент кусок свинца может зашевелиться. Что будет тогда, боится даже представить. Еще больше боится лечь под скальпель. Но когда узнал, что в Алеппо принимают российские врачи, сам пришел на обследование. И теперь, если медики скажут, что операция необходима – согласится не задумываясь.

"Очень много пациентов обращаются с минно-взрывными ранениями, и их последствиями чаще всего. Мы удаляем инородные тела, последствия огнестрельных ранений, пули, осколки", - говорит замначальника медицинского отряда специального назначения Валерий Гаспарян.

Таких мирных жителей в медицинский центр в Алеппо, где работают россияне, приходит до 200 человек в день. В клинике очереди к педиатрам, офтальмологам, гинекологам. У военных врачей появляются не только постоянные клиенты, но и ученики. Жасмин Наджар — студентка мединститута. За годы боев за Алеппо видела столько тяжелораненых, что могла бы уже самостоятельно оперировать. Но предпочла учиться на практике у наших специалистов.

В Алеппо медики сегодня востребованы. Девушка уверена, что работа с российскими специалистами даст базу и навыки, которые позволят расти профессионально. И первый шаг уже сделан.

Российские врачи помогают и коллегам и беженцам. Людей, которым нужна профессиональная консультация в Сирии, очень много. И не только в городах, но и дальних поселках. Поэтому военные медики все время в разъездах. Например, в среду несколько бригад отправились в деревни горной Латакии.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.