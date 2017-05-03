После пожара в Новой Москве в квартире нашли тело убитого мужчины
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В поселке Московский в Новой Москве после пожара в квартире в одном из домов нашли тело мужчины с колото-резанными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет личность погибшего.
В Новой Москве после пожара в квартире в одном из домов обнаружили тело убитого мужчины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Возгорание произошло в доме на улице Бианки в поселке Московский. После того, как пожар был потушен в квартире было найдено обгоревшее тело мужчины.
"Судебно-медицинское исследование выявило на теле неизвестного три колото-резаных ранения спины с повреждением легких. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве", - сообщил источник.
В настоящее время полиция устанавливает личность неизвестного. В пресс-службе московского главка МВД подтвердили факт обнаружения тела, однако подробностей не уточнили.
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