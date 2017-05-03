В Новосибирске совершено нападение на депутата от КПРФ

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Полиция проводит проверку после избиения депутата от КПРФ Совета депутатов Новосибирского района Павла Батина. Нападение произошло 28 апреля. Один из нападавших нанес депутату несколько ударов в лицо. Батин связывает нападение с его политической деятельностью.

Двое мужчин совершили нападение на депутата-коммуниста Совета депутатов Новосибирского района Павла Батина. В настоящий момент полиция проводит доследственную проверку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как говорится на сайте обкома КПРФ, неизвестные около часа ждали Батина у его дома. Один из нападавших нанес депутату несколько ударов в лицо, а второй опрокинул на асфальт. "И только по счастливой случайности, благодаря вмешательству неравнодушных соседей, расправа ограничилась госпитализацией, а не летальным исходом", - отмечается в сообщении.

Батин связывает нападение с его политической деятельностью. "Инцидент произошел вскоре после сессии районного cовета, где депутат выступил с критикой результатов голосования по одному из ключевых вопросов, заявили в КПРФ.

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