В МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожарами в Сибири

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Обстановка с природными пожарами в Сибирском федеральном округе стабилизировалась. Однако режим ЧС сохранен на всей территории, сообщили в МЧС России. К тушению пожаров привлечены более 135 тысяч человек.

В МЧС России заявили, что ситуация с природными пожарами в Сибири стабилизировалась и находится под контролем спасателей, передает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что режим чрезвычайной ситуации сохраняется во всех регионах. В тушении пожаров принимают участие более 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники. На текущий момент авиация МЧС сбросила на очаги возгораний около 674 тонн воды.

Ранее сотрудники МЧС защитили от лесных пожаров десять населенных пунктов, где проживают более 17 тысяч человек.

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