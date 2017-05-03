Песков рассказал о переговорах Путина и Меркель

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель подробно обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Афганистане. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, лидеры интересовались взаимными оценками ситуаций в этих странах и перспективами из развития.

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров в Сочи подробно обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Афганистане. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Состоялся весьма подробный и откровенный обмен мнениями по основным международным проблемам. Это была Сирия, это была Ливия, это был Афганистан", - сказал он.

По его словам, Путин и Меркель интересовались взаимными оценками ситуаций в этих странах и перспективами их развития.

Встреча лидеров двух стран состоялась во вторник в Сочи в преддверии саммита большой G20, который пройдет в июле в Гамбурге. В среду у Владимира Путина состоится встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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