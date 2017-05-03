В Новой Москве угнали КамАЗ за 4 млн рублей

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В ТиНАО неизвестный похитил автомобиль КамАЗ-43118 стоимостью 4 миллиона рублей. Полиция разыскивает вора и угнанную машину. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Столичная полиция возбудила уголовное дело о краже автомобиля КамАЗ в поселении Михайлово-Ярцевское Новой Москвы, передает агентство "Москва".

В дежурную часть обратился 44-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный угнал КамАЗ-43118. По данным правоохранительных органов, сумма материального ущерба составляет около 4 миллионов рублей.

На данный момент полиция разыскивает подозреваемого в краже и похищенный автомобиль.

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