Сети 5G заработают в городах-миллионниках к 2020 году

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Мобильные сети пятого поколения появятся в российских городах-миллионниках к 2020 году. Согласно проекту программы "Цифровая экономика", разработанному в Минкомсвязи, к 2020 году технология 5G заработает в восьми городах, к 2025 - в пятнадцати.

Мобильная связь пятого поколения заработает в городах-миллионниках к 2020 году. Как пишет газета "Известия", об этом говорится в проекте программы "Цифровая экономика" Минкомсвязи.

К 2020 году технология 5G заработает в восьми городах, а к 2025 - в 15. Она позволит обмениваться информацией на скорости выше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз превышает скорость сетей 4G. По оценке издания, скачать полнометражный фильм в качестве HD через сеть нового поколения можно будет за несколько секунд.

Представители отрасли сообщили, что операторы уже готовятся к внедрению нового поколения мобильной связи, хотя технология еще не стандартизована.

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