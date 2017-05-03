Российские пограничники открыли огонь по контрабандистам на границе с Украиной
Теги: контрабанда фсб пограничник ростов Происшествие
Пограничники ФСБ по Ростовской области применили оружие при погоне за контрабандистами на границе с Украиной. Злоумышленники намеревались провезти в Россию партию товара на сумму более 1 миллиона рублей.
Сотрудники погрануправления службы безопасности по Ростовской области задержали группу контрабандистов на границе с Украиной после погони со стрельбой, передает "Интерфакс".
Злоумышленники перебросили через границу крупную партию товара на сумму более 1 миллиона рублей. Затем на двух автомобилях попытались прорваться вглубь российской территории, игнорируя слова пограничников с требованием остановиться.
"Автомашины опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью сотрудникам, поэтому пограничный наряд был вынужден после предупредительных выстрелов "вверх" применить оружие", - рассказали в погрануправлении ФСБ.
В настоящее время злоумышленники задержаны, а контрабандный товар изъят.
Читайте также:
Крымские пограничники арестовали судно из Италии в Азовском море