Россияне за прошлый год выпили на пол-литра водки меньше

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Минздрав зафиксировал очередное снижение потребления спиртного в России. По данным ведомства, в прошлом году россияне выпивали на пол-литра водки меньше, чем в 2015-ом.

Россияне за прошлый год выпили меньше алкоголя, чем в 2015 году. Снижение составило 0,2 литра абсолютного алкоголя, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минздрава. Такое снижение сравнимо с 0,5 литрами водки или 5 литрами пива.

Тренд на снижение потребления спиртного наблюдается не первый год. По статистике министерства, в 2014 году показатель потребления алкоголя составлял 11,78 литра на душу населения, в 2013-м — 11,87 литра.

Данные Минздрава о снижении потребления спиртного подтверждает информация Росстата о спаде продаж горячительных напитков. В 2016 году продажи спиртного в перерасчете на абсолютный алкоголь составили 968 миллионов литров, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Больше всего сократились продажи слабоалкогольных напитков, шампанских и игристых вин и напитков на основе пива. Практически на прежнем уровне остались продажи водки и ликеро-водочных изделий.

При этом на 40,6% больше было куплено сидра, пуаре, медовухи и других напитков из категории "прочая алкогольная продукция".

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