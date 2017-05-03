В Москве началось обновление дорожной разметки

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В Москве начались работы по обновлению дорожной разметки. Как сообщили в столичной мэрии, всего в городе будет нанесено 2,7 миллиона квадратных метров разметки разного типа. Работы будут проводиться преимущественно ночью, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам.

В Москве стартовали работы по нанесению дорожной разметки. В первую очередь она появится у школ, поликлиник и других социально значимых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Разметка также будет обновлена на трассах, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. Всего будет нанесено более 2,7 миллионов квадратных метров разметки разных типов, в том числе разделительные полосы, стрелки направления движения, дублирующие и направляющие знаки. В течение весенне-летнего сезона обновленная разметка появится на 4,5 тысячи объектах дорожной сети. Работы будут проходить преимущественно ночью, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам.

Материалом для новой разметки служит холодный пластик и термопластик. Кроме того, сверху наносятся микроскопические стеклянные шарики для повышения светоотражающих свойств.

"Это значительно повышает безопасность дорожного движения в темное время суток", - пояснили в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги".

Новая разметка будет нанесена там, где запланирован сезонный ремонт проезжей части и на территориях, которые благоустраиваются по программе "Моя улица". На 19 перекрестках появится диагональная зебра. Ее нанесут на проезжую часть в восьми округах столицы.